Переходные образы от жары к прохладным вечерам: 5 готовых формул с трендовыми вещами

Август — время, когда днем еще держится жара, а вечером уже хочется накинуть что-то на плечи. Классическая проблема переходного сезона: один комплект должен работать и в +30, и когда температура падает до +16–18.
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