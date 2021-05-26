Сенатор: наличие жилья не должно быть основанием для лишения семьи пособий

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что наличие недвижимости не должно быть автоматическим основанием для лишения семьи соцподдержки, так как имущественные активы не всегда конвертируются в доходы.
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что наличие недвижимости не должно быть автоматическим основанием для лишения семьи соцподдержки, так как имущественные активы не всегда конвертируются в доходы.
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