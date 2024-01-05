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Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

Волонтёры сдали в избирательный штаб Путина часть собранных в Москве подписей

Кандидатуру Путина поддерживают москвичи разных возрастных групп В избирательный штаб Владимира Путина в Москве волонтерами ОНФ и Московского регионального отделения партии «Единая Россия» доставлена часть подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатуры действующего президента на выборах 2024 года.

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