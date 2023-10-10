Пушков: к словам Милли о войне США и России стоит отнестись серьезно

Global Look Press/Armin Weigel/dpa Сенатор Алексей Пушков призвал серьезно отнестись к словам бывшего главы Комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который заявил о росте вероятности войны между Россией и Соединенными Штатами в ближайшие десять лет.
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