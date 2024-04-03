Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Москвичей спросили, чем пахнет российская столица

Москвичей спросили, чем пахнет российская столица

Москва — огромный и многогранный город, где каждый район обладает своим уникальным ароматом. Недавно проведенный опрос среди жителей столицы позволил составить увлекательную ольфакторную карту города, выявив запахи, наиболее часто ассоциируемые с различными районами.

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