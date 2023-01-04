«Милан» сократил отставание от «Наполи» в Серии А до 5 очков. Неаполитанцы опережают «Ювентус» на 7 баллов, «Интер» – на 8

Отрыв лидера Серии А от второго места сократился. В 16-м туре чемпионата Италии «Наполи», занимающий 1-е место, уступил «Интеру» (0:1), а «Милан», идущий вторым, обыграл «Салернитану» (2:1).
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