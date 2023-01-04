Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

«Милан» сократил отставание от «Наполи» в Серии А до 5 очков. Неаполитанцы опережают «Ювентус» на 7 баллов, «Интер» – на 8

Отрыв лидера Серии А от второго места сократился.  В 16-м туре чемпионата Италии «Наполи», занимающий 1-е место, уступил «Интеру» (0:1), а «Милан», идущий вторым, обыграл «Салернитану» (2:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх