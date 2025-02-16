Член жюри Грушинского фестиваля запретил участнику СВО исполнить патриотическую песню

САМАРА, 16 февраля, ФедералПресс. На Грушинском фестивале разгорелся скандал, после того как один из членов жюри Галина Хомчик запретила участнику спецоперации исполнить патриотическую песню «Нам нужна одна победа».
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