Олимпийский чемпион Каменский не увидел ничего страшного в автоголе Малкина

Олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил, что к российскому нападающему "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину не будет применено санкций из-за его автогола, который случился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Аризоной Койотс".