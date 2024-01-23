Олимпийский чемпион Каменский не увидел ничего страшного в автоголе Малкина

Олимпийский чемпион Валерий Каменский заявил, что к российскому нападающему "Питтсбург Пингвинз" Евгению Малкину не будет применено санкций из-за его автогола, который случился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Аризоной Койотс".
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