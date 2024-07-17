В Петербурге теперь можно проверить законность ларьков через приложение

А также сообщить о незаконной торговле. Жители Петербурга теперь доступна новая опция. Они могут проверить легальность размещения нестационарных торговых объектов, в том числе ларьков и сезонных ярмарок, сообщила пресс-служба правительства города.
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