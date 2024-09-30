Обстановка в Курской области на 30 сентября 2024 года: текущая карта боевых действий

В Курской области сохраняется активная фаза боевых действий в Глушковском районе. После значительных потерь и ряда неудачных атак украинские формирования снизили интенсивность своих наступательных операций.
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