Зеленский не исключил переговоров с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил...а с какой стати он вновь стал президентом, его кто избирал ? Видимо он сам себя назначил ? Надеюсь, что с этим каким то дядькой российское руководство никаких переговоров вести не будет, так как никакие договорённости с нелегитимным представителем юридической силы не имеют. На это Запад и рассчитывает, чтобы снова обмануть Путина и оттянуть время на перевооружение.