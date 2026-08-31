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Более 14 млн транспортных средств подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Более 14 млн транспортных средств подключены к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

С начала 2026 года к системе подключили свыше 800 тыс. единиц транспорта.Государственная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» объединяет уже более 14 млн транспортных средств.

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