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Эксперт РСТ Козлова рассказала о выгодных осенних путешествиях по России

Эксперт РСТ Козлова рассказала о выгодных осенних путешествиях по России

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) и менеджер по России туроператора «Спектрум» Мария Козлова поделилась с ИА НСН информацией о выгодных экскурсионных поездках осенью.

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