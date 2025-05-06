В Анапе и около нее ограничили доступ к 150 пляжам

На 141 пляже в Анапе и на девяти пляжах в Темрюкском районе Краснодарского края были установлены таблички, предупреждающие о запрете купания, а также размещены информационные баннеры о ограничении доступа к этим территориям .
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