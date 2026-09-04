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Нижегородская правда

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Нижегородский музыкант рассказал о дружбе с Геннадием Заволокиным

Нижегородский музыкант рассказал о дружбе с Геннадием Заволокиным

Директор Мелёшихинского дома культуры, что в городском округе Шахунья, Игорь Владимирович Навалихин принадлежит к числу людей, которые располагают к себе с первых минут знакомства.

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