Сотрудники средств массовой информации предпринимали попытки выйти на связь с проживающей на территории Российской Федерации матерью назначенного на должность главнокомандующего Вооружёнными силами киевского режима Александра Сырского, и спросить у неё, что она думает о новой должности сына.