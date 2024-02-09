Мать главкома ВСУ Сырского Людмила отказалась говорить о сыне с журналистами

Сотрудники средств массовой информации предпринимали попытки выйти на связь с проживающей на территории Российской Федерации матерью назначенного на должность главнокомандующего Вооружёнными силами киевского режима Александра Сырского, и спросить у неё, что она думает о новой должности сына.
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