Медиаэкранами оборудованы более 5 тыс. автобусов и электробусов Мосгортранса

Современные медиаэкраны работают почти в 5,5 тысячи автобусах и электробусах Мосгортранса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов Пассажиры могут узнавать полезную информацию о маршруте, время прибытия на остановку и смотреть видео о жизни столицы.