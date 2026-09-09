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Царьград

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Секретная служба пересмотрела подход к угрозам дронов из-за Трампа

Секретная служба пересмотрела подход к угрозам дронов из-за Трампа

В июле 2024 года Томас Мэттью Крукс совершил покушение на Дональда Трампа, используя дрон для разведки.

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