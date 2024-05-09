Очевидцы ВОВ поделились историями военного времени

Организаторы проекта "Таврида.АРТ" выпустили аудиосборник "Истории победы", в котором 9 очевидцев Великой Отечественной войны поделились историями жизни военного времени и рассказали о цене Великой Победы, сообщает пресс-служба проекта.
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