Политнавигатор Госдума РФ приняла сегодня в I чтении законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в России вне зависимости от того, на людей какого возраста направлена эта деятельность — совершеннолетних или нет.
Западные инвестиции в иноагентов выросли на миллиард. Под прицелом российское образование
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Галина Малыхина
Наконец-то спохватились...
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1 д.
АЛ
Александр Лагуткин
С самого начала враги России начали разрушать основу будущего страны - классическое российское образование. Оно создавалась веками лучшими умами государства. И враги, понимая зависимость могущества страны от образования, до сих пор делают всё, чтобы образование в России практически уничтожить. Вспомните эту сволочь-Фурсенко: "Мне грамотные не нужны, мне нужны потребители..." Вот только вопрос, кто для этих потребителей должен производить всё необходимое!?
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1 д.
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