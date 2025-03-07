Западные инвестиции в иноагентов выросли на миллиард. Под прицелом российское образование

АЛ

Александр Лагуткин

С самого начала враги России начали разрушать основу будущего страны - классическое российское образование. Оно создавалась веками лучшими умами государства. И враги, понимая зависимость могущества страны от образования, до сих пор делают всё, чтобы образование в России практически уничтожить. Вспомните эту сволочь-Фурсенко: "Мне грамотные не нужны, мне нужны потребители..." Вот только вопрос, кто для этих потребителей должен производить всё необходимое!?