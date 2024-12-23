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Роскачество: в случае травмирования около дома можно получить компенсацию

Роскачество: в случае травмирования около дома можно получить компенсацию

Если человек получил травму из-за того, что коммунальные службы не справляются со своими обязанностями и не убирают снег и наледь, нужно направить претензию организации, ответственной за содержание соответствующей территории.

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