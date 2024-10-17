Биолог рассказала о «крышесносящей» истории открытия смертельного вируса Марбург

История открытия смертельного вируса Марбург, названного в честь немецкого города, где и произошла первая вспышка инфекции, — «крышесносящая», заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова.
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