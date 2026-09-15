В Киеве готовили убийство британского посла в России. Для чего? Создать громкий международный резонанс и тем самым остановить русское наступление на Украине и заставить Россию согласиться на "заморозку" конфликта?В сентябре в СМИ появились поистине сенсационные новости: киевский режим планировал атаковать резиденцию британского посла в столице России.
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