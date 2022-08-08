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В Якутске ко Дню физкультурника транспортные полицейские провели "Зарядку со стражем порядка"

В Якутске ко Дню физкультурника транспортные полицейские провели "Зарядку со стражем порядка"

Всероссийская социальная акция МВД России «Зарядка со стражем порядка» прошла в этом году на базе  Центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Берегиня».

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