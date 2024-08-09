Сохрани, пригодится, как почистить пожелтевшую подошву

ВСЕ ПРОСТО у нас

Друзья, простейший способ почистить пожелтевшую подошву обуви, 2 ингредиента, есть в доме у каждого. ✔Делитесь пожалуйста этим видео с друзьями, им тоже это пригодится!!! В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами.