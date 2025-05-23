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Мода и Шоу-бизнес

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Лев Лещенко выпустит новый альбом «Только в любви»

Лев Лещенко выпустит новый альбом «Только в любви»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко представит новый альбом. Известно, что в пластинку войдут как новые песни Лещенко, так и его дуэты с такими молодыми артистами, как Алексей Воробьев, Елена Гусарова, Зара и Александра Воробьева.

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