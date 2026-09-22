Собянин сообщил о полном завершении реновации в 12 районах Москвы

В 12 районах Москвы полностью завершена программа реновации, во многих районах она выполнена на 40–50%, включая Рязанский.
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А У НАС РЕНОВАЦИЯ ЕЩЕ И НЕ НАЧИНАЛАСЬ. Старые панельные дома стоят страшные, в каких-то черных потеках, жуть жуткая!! Красят, ремонтируют и обкладывают панелями они и те же несколько домов. По-видимому, там живет кто-то из администрации. ОСТАЛЬНЫЕ ДОМА В ГОРОДЕ ПЕРЕБЬЮТСЯ... И это под носом у Москвы.. ТАКАЯ РАЗНИЦА!! МОСКВИЧАМ - ВСЕ. ПОДМОСКОВЬЮ - ДУЛЯ!! Жители нашей панельки обращались в администрацию. чтобы провели капитальный ремонт дома - весь трещит по швам и страшный снаружи. НАМ СКАЗАЛИ, ЧТО КАПРЕМОНТ НАШЕМУ ДОМУ "НЕ СВЕТИТ"... Так какого хрена мы все, ежемесячно, платим за некий "капремонт"?!! Чтобы в Москве отстраивали новые дома?!!! Эти слова не против москвичей, но почему НАМ ОТКАЗЫВАЮТ В ТОМ, ЧТО МОСКВИЧИ ПОЛУЧАЮТ МАССОВО?!!