Самый необычный народ Кавказа: откуда появились абхазские негры

Хотя слово «негр» в современном обществе звучит немного некорректно, именно такое историческое название закрепилось за небольшой этнической группой, представители которой живут в Абхазии на протяжении долгих поколений.
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