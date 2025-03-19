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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Мэверикс» не уверены в необходимости возвращения Энтони Дэвиса на площадку в этом сезоне

Центровой хочет вернуться в этом сезоне и помочь команде в концовке регулярного чемпионата. По информации инсайдера Марка Стейна, некоторые в организации не уверены в необходимости его выступления.

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