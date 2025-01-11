Условия продажи и цену карты школьника в Новосибирске назвали в СберТройке

Оператор системы транспортных карт Тройка, опубликовал условия продажи карт школьника. Как сказано в телеграм канале СберТройка - для покупки необходимо предоставить справку из школы, подтверждающую факт обучения, и обратиться в кассу.
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