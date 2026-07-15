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Ротенберг о приглашении в штаб команды Сергачева на «Матч года»: «Честь для меня. С этими ребятами мы работали в КХЛ, на ЧМ, добивались побед, выигрывали Олимпиаду»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поблагодарил Александра Овечкина, Михаила Сергачева и Артемия Панарина за приглашение в тренерский штаб команды Сергачева на «Матч года».

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