Письмо: "Дата второго месяца"

Главное качество ОШ и МП - ранимость.Ослиная шкура - это не только про то, чтобы при намеке на нелюбовь почувствовать себя ненужной, противной и сбежать, но и про то, чтобы закрыть свою тонкую кожу толстой шкурой.
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