10 древних рунических памятников, которые и сегодня ставят учёных в тупик

Загадочные руны. Руны - это письменность скандинавских народов, возникшая в древнейшие времена. Само слово «руна», переводится как «тайна», и долгое время их использовали только в качестве магических символов и для совершения ритуалов, а совсем не для письменности.
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