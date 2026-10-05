Что делать с одеждой, которую не хочется носить

Эксперты по наведению порядка рекомендуют хотя бы раз в год проводить ревизию в своем шкафу, чтобы понимать, какие вещи уже не нужны.
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