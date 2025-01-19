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Учёные нашли способ обеспечения быстрой зарядки и долгого срока службы лити...

Учёные нашли способ обеспечения быстрой зарядки и долгого срока службы лити...

Учёные нашли способ обеспечения быстрой зарядки и долгого срока службы литий-серных аккумуляторовДве независимые исследовательские группы сообщили о достижении в области разработки литий-серных аккумуляторов, которое поможет значительно ускорить зарядку и продлить срок их службы.

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