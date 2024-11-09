Проханов ещё в 2002-м сравнил Путина с мухой, писком комара и со смешком Шендеровича. А сегодня?

ВН Валерий Николаевич А в чем Проханов был неправ? Так и было. Но время и события меняют людей, изменились и Путин, и Проханов, и тот же Прилепин на известном фото. Вот Быков-Зильбертруд не изменился

Владимир Назанский Не вижу никакой особой перемены - Проханов как любил Россию -империю, так и любит. О не изменил стране и не изменился. А вот Путин изменился, он из безликого политика,застывшего "в позе инвестиционных ожиданий", каким он казался в 2002, реально превратился в одного из самых влиятельных, национально-ориентированных политиков мира.