ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужик, который сделает вам красиво языком: чем альфонс лучше “настоящего мужика”

Мужик, который сделает вам красиво языком: чем альфонс лучше “настоящего мужика”

Представьте, что вы просыпаетесь. Солнце мягко пробивается сквозь шторы. На прикроватном столике - чашка кофе.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Очень  да  !
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1 м.