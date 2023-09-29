«Дети валились из меня»: Грибулина впервые раскрыла детали семейной драмы

67-летняя эстрадная певица и композитор Ирина Грибулина может похвастаться своей музыкальной карьерой, которая началась в 14 лет, когда она, будучи начинающим исполнителем, стала соведущей телепрограммы «Утренняя почта».
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