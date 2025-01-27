WP: в США приказали увеличить число задерживаемых мигрантов до 1500 в день

The Washington Post пишет, что администрация президента США Дональда Трампа дала указание Службе таможенного и пограничного контроля увеличить число задерживаемых за нарушение миграционного законодательства людей с нескольких до 1,5 тыс.
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