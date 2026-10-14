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Царьград

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Кто победит в последней битве? Ответ давно известен. У России - особая судьба

Кто победит в последней битве? Ответ давно известен. У России - особая судьба

Коран предсказал доминирование православной России, заявил шейх Имран Хосейн. Александр Дугин отметил, что существует и православное христианское видение эсхатологии, которое частично совпадает с исламским.

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