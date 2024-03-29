Генштаб подтвердил срок службы по призыву и неучастие призывников в «спецоперации»

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Срок службы по призыву — один год, призванные весной военнослужащие не будут участвовать в «специальной военной операции», сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский.