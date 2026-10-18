Студентам-целевикам Уральского государственного медицинского университета вручили в Нижнем Тагиле премии главы города по 25 тысяч рублей — поощрение получил 51 учащийся с первого по шестой курс программ «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология».
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