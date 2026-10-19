Запад всерьез взялся за «переформатирование» киевского режима. Пока Дональд Трамп в очередной раз обвиняет Владимира Зеленского в нежелании завершать конфликт, а госсекретарь США Марко Рубио советует главе киевского режима «искать пути завершения боевых действий», на Украине уже жалуются: Вашингтон перестал делиться разведданными и ограничил работу Starlink.
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