Запад всерьез взялся за «переформатирование» киевского режима. Пока Дональд Трамп в очередной раз обвиняет Владимира Зеленского в нежелании завершать конфликт, а госсекретарь США Марко Рубио советует главе киевского режима «искать пути завершения боевых действий», на Украине уже жалуются: Вашингтон перестал делиться разведданными и ограничил работу Starlink.