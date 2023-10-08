Жителей Лабытнанги пригласили на благотворительную выставку в зооприюте

Приют «Котопес» в воскресенье, 8 октября, проведет в Лабытнанги выставку. Ее целью объявлен сбор вещей, необходимых подопечным центра реабилитации временно бездомных животных, и поиск хозяев для четвероногих.
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