Голос Правды

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Засланный казачек.Анатолий Шарий: У...
  • Teodor
    Интересно, кто нибудь подсчитывал количество аварий взрывов, техногенных катастроф после начала СВО? Нужны реформы не...Татьяна Монтян: В...
  • александр пасечник
    ...на кол эту сволочь..Диана Панченко: П...

Максим Гольдарб: Европа – для европейцев или американцев?

Максим Гольдарб: Европа – для европейцев или американцев?

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись политолога Максима Гольдарба: «Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время упразднить Европейский парламент», — венгерский премьер Орбан.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх