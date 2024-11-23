Правительство утвердило план повышения качества образования в области математики и естественных наук

Он расписан до 2030 года В российском правительстве разработали комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования, рассказали в пресс-службе правительства.
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