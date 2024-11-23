НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    И как сопоставить рост объёмов и сумасшедший рост цен на молоко и его продукты???В России в этом г...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    . Результат потребление в России на душу населения падает, что дополнительно ведет к росту цен на продовольствие.Выяснилось, какие...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Нужна статистика по ввозу пальцевого масла на территорию России, тогда станет понятно от куда ноги растут.... Почему ...Выяснилось, какие...

Правительство утвердило план повышения качества образования в области математики и естественных наук

Правительство утвердило план повышения качества образования в области математики и естественных наук

Он расписан до 2030 года В российском правительстве разработали комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования, рассказали в пресс-службе правительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх