Собянин: В «Московскую электронную школу» внедрят умные сервисы с ИИ

Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»Более трех миллионов жителей столицы активно пользуются сервисами и услугами “Московской электронной школы” (МЭШ), как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.
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