Вкуснейшее блюдо будет готово за 15 минут. Макароны — один из самых популярных гарниров во всем мире.
Шеф-повара варят макароны только так: навсегда забудьте про кастрюлю и дуршлаг
Комментарии
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Михаил Васильев
Если макароны постоянно называют пастой, то уже и не знаешь, где ты ...
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3 час.
Катя Плетнева
Ну так нужно меры предосторожности принять )) Так делаю всю жизнь при тушении чего либо, эта процедура для меня как азы кулинарии )))) Ни разу не ошпарилась)))
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2 час.
Traveller
Ну как же любителям "саммитов", "колл-центров" и прочих "хгаджытов" без "пасты"? Вот бы их гуталиновой пастой с томатной накормить!
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2 час.
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