Многодетная мать из Чувашии рассказала о поездке в Москву по приглашению Владимира Путина

НОВОЧЕБОКСАРСК, 11 июля, ФедералПресс. Многодетные семьи, награжденные орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» с разных регионов России по приглашению президента Владимира Путина на неделю приехали в Москву.
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