Адвокат Треповой объяснил ее улыбку во время приговора

Адвокат устроившей теракт в петербургском кафе Дарьи Треповой (внесена в список экстремистов и террористов) Даниил Берман объяснил, почему его подзащитная улыбалась во время заседания суда, на котором ее приговорили к 27 годам колонии .
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